Происшествия

Житель Невельского района привлечен к ответственности за незаконное хранение винтовки Мосина

Невельским межрайонным прокурором поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

В суде установлено, что мужчина хранил в доме по месту своего жительства винтовку конструкции С.И. Мосина калибра 7,62 мм, которая была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.

Согласно заключению эксперта обнаруженный предмет является нарезным огнестрельным оружием - русской 7,62 мм винтовкой образца 1891/1930 гг. конструкции С.И. Мосина.

Изготовлена винтовка заводским способом в 1937 году и относится к боевому ручному стрелковому виду оружия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.