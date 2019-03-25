Происшествия

Преступники с ножом отобрали у великолучанина деньги и 2 телефона

На великолучанина напали с ножом. Разбой произошел ночью 26 марта около дома 26 по улице Зверева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции города. Неизвестный напал с ножом на гражданина 1985 года рождения и потребовал у него деньги и мобильный телефон. В итоге мужчина отдал разбойнику два телефона, 10 000 рублей и банковскую карту. Общий ущерб составил 26 000 рублей.

В преступлении подозревается житель Великолукского района 1999 года рождения и житель Новосокольнического района 1997 года рождения.

Часть похищенного изъята. По данному факту проводится проверка.