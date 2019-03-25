Происшествия

Житель Бежаницкого района осужден за незаконное проникновение в жилище с целью распития спиртного

Житель Бежаницкого района осужден незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратору, приговором Бежаницкого районного суда 4 марта текущего года 35-летний местный житель признан виновным в совершении данного преступления (ч.1 ст.139 УК РФ).

В суде установлено, что 20 декабря 2018 года обвиняемый незаконно проник в индивидуальный жилой дом по на ул. Свободы в п. Бежаницы с целью распития спиртных напитков. Своими умышленными, незаконными действиями обвиняемый нарушил конституционное право собственника жилого помещения на неприкосновенность жилища.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил вышеуказанному лицу наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.