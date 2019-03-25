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Жителю Псковской области назначили 300 часов обязательных работ за угрозу матери убийством

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Приговором районного суда 06.03.2019 он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 15 января 2019 года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его матерью на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе данной ссоры обвиняемый, словесно высказывая намерение совершить убийство, стал замахиваться ножом на мать, у которой имелись основания считать данную угрозу убийством реальной.

Он же 1 февраля 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире принадлежащей потерпевшей словесно выражая намерение совершить убийство, стал размахивать топором перед потерпевшей, у которой имелись основания считать данную угрозу убийством реальной.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил вышеуказанному лицу наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.