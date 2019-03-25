Происшествия

В Бежаницком районе с территории автосервиса угнали иномарку

Житель Бежаницкого района условно осужден на полтора года за угон автомобиля с территории автосервиса без цели хищения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 39-летний обвиняемый 9 декабря прошлого года неправомерно завладел автомобилем марки Ssang Yong Kyron. При этом он совершил указанное преступление в период условного осуждения, что свидетельствует, по мнению обвинителей, о его склонности к противоправному поведению, а также о том, что на путь исправления он не встал.

Приговором Бежаницкого районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы.

Применив ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы признано считать условным с установлением испытательного срока 1 год 6 месяцев и возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, не покидать место жительства в период времени с 23 часов до 06 часов.

Приговор суда вступил в законную силу.