Происшествия

Около 90 нарушителям грозит штраф за нарушения запрета выхода на лед Псковско-Чудского озера

Около 90 человек будут привлечены к административной ответственности за пребывание на льду Псковского, Теплого и Чудского озер в период действия запрета выхода на лед указанных водоемов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, нарушителей запрета выявили пограничники в ходе патрулирования приграничных территорий в период с 8 по 17 марта.

Соответствующие материалы поступили в администрацию Псковской области и, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, являются основанием для возбуждения в отношении граждан дел об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, 5 марта, по результатам ледовой разведки, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение комиссии администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Документ предусматривает запрет выхода на лед указанных водоемов с 8 марта.

Ответственность за нарушение распоряжений комиссии предусмотрена областным законом об административных правонарушениях.

По результатам профилактических мероприятий в период становления льда и действия аналогичного запрета в декабре 2018 - январе 2019 годов к административной ответственности были привлечены 24 человека.