Происшествия

Утонувший в реке Уза в Порховском районе рыбак не обнаружен

Тело рыбака, утонувшего 26 марта в реке Уза возле деревни Хилово в Порховском районе, пока не обнаружено. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 27 марта проводились поисковые работы на реке группой водолазов поисково-спасательного отряда города Пскова. Поиски затрудняют сильное течение, мутная вода и захламленное русло реки.

Напомним, 26 марта возле деревни Хилово перевернулась лодка с двумя рыбаками. В 20.50 был спасен мужчина 1979 года рождения. Второй рыбак 1957 года рождения не обнаружен.