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Происшествия

Утонувший в реке Уза в Порховском районе рыбак не обнаружен

28.03.2019 09:01|ПсковКомментариев: 0

Тело рыбака, утонувшего 26 марта в реке Уза возле деревни Хилово в Порховском районе, пока не обнаружено. Как  сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 27 марта проводились поисковые работы на реке группой водолазов поисково-спасательного отряда города Пскова. Поиски затрудняют сильное течение, мутная вода и захламленное русло реки.

Напомним, 26 марта возле деревни Хилово перевернулась лодка с двумя рыбаками. В 20.50 был спасен мужчина 1979 года рождения.  Второй рыбак 1957 года рождения не обнаружен.

Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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