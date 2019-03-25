Происшествия

В Великих Луках несовершеннолетнему продали пиво

Стражи порядка продолжают работу по выявлению в регионе фактов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Так, в Великих Луках днем 26 марта сотрудниками полиции установлено, что в магазине по проспекту Гагарина подростку продали пиво. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. По данному факту проводится проверка. Продавец будет привлечена к административной ответственности

Отметим, что административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка.

Помимо административной ответственности несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.