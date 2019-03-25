Происшествия

Следов хищников не обнаружено - чиновник ответил пожаловавшемуся на нападения волков жителю Опочецкого района

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов ответил на сайте «ведерников.рф» жителю, 18 марта пожаловавшемуся на нападения волков на овцу, барана и свинью в деревне Сырохново Опочецкого района. Виктор Мусатов сообщил, что на проверенной территории хищников не обнаружено.

«Охотоведом «Опочецкого лесничества» был совершен выезд на место предполагаемого происшествия. Следов пребывания хищников не обнаружено. Последнее нападение волков на домашний скот (овец) было совершено осенью 2018 года. Вместе с тем, в ходе проверки установлен факт свободного выгула овец и свиней как по деревне, так и по прилегающей территории. Данное обстоятельство провоцирует и будет провоцировать нападения волков, особенно в период обучения потомства», - отметил председатель комитета.

Кроме того, он добавил, что мероприятия по регулированию численности хищников в Опочецком районе проводятся постоянно, и за истекший период 2019 года добыто 12 волков. Для снижения риска нападения волков ведомство просит жителей деревни принять меры по исключению свободного выгула домашних свиней.