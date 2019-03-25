Происшествия

В Пушкиногорском районе безработный мужчина похитил запчасти от сельхозтехники на 85 тыс. рублей

Полицией раскрыты кражи запчастей от сельхозтехники. По версии следствия, с 20 по 26 марта из мастерских на территории сельхозкооператива в деревне Горелик Пушкиногорского района свободным доступом были похищены сеялка, двигатель, а также три колеса от комбайна. Причиненный ущерб составил 85 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения МВД России по Пушкиногорскому району, установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный мужчина из города Опочки, 1975 года рождения. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В Дедовичском районе в период с 20 февраля по 27 марта текущего года из помещения мастерских сельхозорганизации в деревне Дубишно свободным доступом похищены две ступицы от трактора. В той краже подозревается местный житель, 1959 года рождения, который работает трактористом. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.