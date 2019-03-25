Происшествия

Жителей одного из Карибских островов задержали недалеко от границы в Псковской области

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации группой иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в районе населенного пункта Чальцево, в непосредственной близости от российско-эстонской границы, псковские пограничники задержали шесть иностранных граждан, двигающихся по лесу в сторону сопредельного государства. Нарушителей обнаружили бдительные местные жители.

Как пояснили сами задержанные, являющиеся жителями одного из островов северной части Карибского моря, прибыли они в Россию в середине февраля – начале марта текущего года с туристическими целями.

После ознакомления с достопримечательностями столицы иностранцы отправились в Псковскую область. Остановившись в одной из гостиниц, компания собрала необходимые вещи, лекарственные препараты для оказания первой медицинской помощи, пополнили запасы еды и отправились в сторону государственной границы, добраться до которой им так и не удалось.

Сразу после задержания молодые люди пытались убедить пограничников в том, что они собрались на пикник, однако некоторые факты красноречиво говорили об обратном. Среди их вещей стражи границы не обнаружили средств для разведения костра, да и мясо курицы, из которого планировалось приготовить шашлык, находилось в замороженном состоянии.

В настоящее время иностранцы задержаны, проводятся административно-процессуальные действия и проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.