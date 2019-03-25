Происшествия

В работе «Островской межрайонной больницы» выявлены грубые нарушения

Островской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части организации медицинских осмотров водителей транспортных средств, в ходе которой в деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Островская межрайонная больница» выявлены грубые нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в межрайонной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что обязанность проведения исследования количественного определения алкоголя в выдыхаемом водителями воздухе исполняется не при каждом медицинском осмотре. На момент проверки в кабинете предрейсовых медосмотров отсутствовала сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи.

Оформление и заполнение журналов медосмотров осуществляется с нарушениями. В связи с этим заместителем межрайонного прокурора внесено представление главному врачу ГБУЗ «Островской межрайонной больницы», которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Межрайонной прокуратурой осуществляется контроль за реальным устранением нарушений.