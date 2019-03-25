Происшествия

В Острове уборка сугробов зимой осуществлялась с нарушениями

Островской межрайонной прокуратурой осуществлена проверка соблюдения требований законодательства в части надлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки вскрыты нарушения национального стандарта ГОСТ Р 50597-2017, устанавливающего требования к эксплуатации дорог в зимний период, допущенные подрядчиком. На нескольких улицах Острова выявлены сугробы, расположенные в непосредственной близости к пешеходным переходам или на самих пешеходных переходах.

В связи с этим заместителем межрайонного прокурора в адрес директора ООО «ДСПМК Островская» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.