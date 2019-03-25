Происшествия

Пскович осужден за кражу из салона автомобиля видеорегистратора, антирадара и коньяка в подарочной коробке

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, приговором мирового судьи судебного участка №29 г.Пскова мужчина признан виновным в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества (ч.1 ст.158 УК РФ).

В суде установлено, что в июне 2017 года подсудимый, находясь у дома №73 по Рижскому проспекту г,Пскова, совершил хищение из салона автомобиля «Хендэ Гранд Старекс» видеорегистратора, антирадара и коньяка в подарочной коробке с бокалом на общую сумму 13 650 руб.

Подсудимый ранее судим, имеет непогашенную судимость, привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно.

На основании изложенного, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.