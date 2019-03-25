Происшествия

Псковский форточник похитил деньги своей бабушки

В суд направлено уголовное дело в отношении форточника, похитившего денежные средства своей бабушки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, прокурором г.Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города 1995 года рождения, который совершил кражу.

В ходе дознания установлено, что в январе 2019 года обвиняемый с целью хищения денежных средств через открытую форточку залез в дом к своей бабушке на ул. Земской, откуда похитил денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Санкция ст.158 ч.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.