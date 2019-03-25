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Уроженец Таджикистана зарегистрировал земляков в разрушенном доме в Пскове

Прокурором Пскова утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя города - уроженца Республики Таджикистан, который совершил фиктивную регистрацию иностранных гражданин по месту жительства в Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в период времени с начала декабря 2017 года до середины августа 2018 года данный гражданин незаконно зарегистрировал в принадлежащем ему разрушенном и непригодном для проживания доме трех граждан Республики Таджикистан.

Санкция ст.322.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.