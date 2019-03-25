Происшествия

Пластиковые трубы в поле у пыталовской деревни Малиновка пострадали от пожара

В 09.42 28 марта поступило сообщение о возгорании пластиковых труб, складируемых на поле у деревни Малиновка в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждено 8 кв. метров труб. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.

По той же причине в 18.41 28 марта сгорело бесхозное строение на улице Мурманской в городе Великие Луки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В 16.25 28 марта в жилом доме в деревне Максимово в Великолукском районе сгорела кровля по всей площади. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.