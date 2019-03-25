Происшествия

4 года строгого режима получил пушкиногорец за угон автомобиля и угрозы насилия его владелице

Прокуратурой Пушкиногорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Пушкинских Гор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Пушкиногорского районного суда он признан виновным в совершении угона автомобиля с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья.

В судебном заседании установлено, что 9 ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в непринадлежащем ему автомобиле «Лада Гранта», вынудил потерпевшую, управлявшую автомобилем, остановиться. После этого, угрожая ей насилием, подсудимый вытащил потерпевшую за руку с водительского места, сел в автомобиль и уехал на нем.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия неотбытого наказания по предыдущей судимости, путем частичного сложения наказаний судом окончательно определено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.