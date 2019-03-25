Происшествия

Житель Пушкиногорского района незаконно спилил деревья и получил штраф более 140 тыс. рублей

Прокуратурой Пушкиногорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Приговором Пушкиногорского районного суда он признан виновным в совершении преступления - незаконная вырубка лесных насаждений в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что 11 и 12 января мужчина без заключения договора аренды лесных участков прибывал в лесной массив Пушкиногорского участкового лесничества, где с помощью принадлежащих его отцу бензопилы и трактора незаконно спилил и увез к себе на участок деревья общим объемом 4 кубометра древесины, причинив тем самым ущерб на общую сумму 140 430 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, рассмотрения дела в особом порядке, судом назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно без штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью. Также судом в полном объеме удовлетворен гражданский иск в пользу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области о возмещении причиненного ущерба на сумму 140 430 рублей

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.