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В Стругокрасненском районе лишили прав жителя с диагнозом параноидная шизофрения

Прокурором Стругокрасненского района проведена проверка законности наличия прав на управление транспортными средствами у лиц, состоящих на диспансерных учетах в медицинских учреждениях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки установлено, что житель поселка Струги Красные, обладая действующим водительским удостоверением категории «A, B, C», с 2015 года поставлен на диспансерный учет в связи с наличием психического заболевания – параноидная шизофрения.

Указанный диагноз является противопоказанием к осуществлению им деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

В этой связи прокурор Стругокрасненского района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права управления транспортными средствами данного гражданина.

Решением Стругокрасненского районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда, требования прокурора удовлетворены. Гражданин лишен права управления транспортными средствами категории «A, B, C».

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.