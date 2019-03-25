Происшествия

В Новоржевском районе служащему незаконно предоставлена в собственность квартира

Прокурором Новоржевского района проведена проверка соблюдения требований законодательства при приватизации муниципального имущества, в ходе которой установлено, что одному из муниципальных служащих незаконно предоставлена в собственность квартира, занимаемая им по договору найма служебного жилого помещения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, в соответствии с действующим законодательством предоставление в собственность служебных жилых помещений возможно лишь при наличии специального нормативного акта органа местного самоуправления, регулирующего процедуру и порядок приватизации служебного жилья, который на момент принятия решения о заключении договора приватизации между администрацией Новоржевского района и муниципальным служащим отсутствовал.

В этой связи прокурор Новоржевского района обратился в суд с исковым заявлением о признании заключенного договора приватизации ничтожным и о возвращении квартиры в муниципальную собственность Новоржевского района.

Решением Новоржевского районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда, заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле у прокурора Новоржевского района.