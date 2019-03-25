Происшествия

Молодой пскович привлечен к ответственности за проникновение в жилой дом и кражу имущества

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в краже имущества.

Как установлено органом следствия, молодой человек 1999 года рождения совершил незаконное проникновение в жилой дом путем удаления оконного стекла с помещения веранды и впоследствии - путем снятия петель двери при помощи ножниц, ножа и гвоздодера похитил находившееся внутри помещений дома имущество.

Так, похищены инструменты, предметы бытовой техники и продукты питания, в частности – алкогольные напитки, хозяевам причинен ущерб на общую сумму 10857 рублей.

Судом, с учетом мнения прокурора, учтены смягчающие наказание подсудимому обстоятельства, а именно: наличие малолетнего ребенка, деятельное раскаяние, признание им вины. Потерпевшая, принявшая участие в судебном заседании, пояснила, что причиненный ущерб возмещен ей подсудимым в полной мере, с его стороны ей принесены извинения. Данные обстоятельства и мнение потерпевшей стороны также учтены судом при вынесении решения по уголовному делу.

По результатам рассмотрения дела, подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не обжалован сторонами, вступил в законную силу.