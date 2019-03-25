Происшествия

На 30 тысяч рублей оштрафован землевладелец в Псковской области

В Псковской области за повторное совершение административного правонарушения на 30 000 рублей оштрафован собственник земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Себежском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям была проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания. В результате осмотра четырех земельных участков установлено, что сельскохозяйственные угодья имеют очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью, следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

В нарушение требований Земельного Кодекса Российской Федерации собственником не выполняются установленные требования по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В мае 2018 года землевладелец уже привлекался судом к административной ответственности за неисполнение в установленный законом срок предписания территориального Управления Россельхознадзора. Таким образом, его действия квалифицируются по ст. 19.5 ч.26 КоАП РФ, как повторное в течение года совершение административного правонарушения.

Материалы дела направлены мировому судье, который по итогам их рассмотрения вынес решение о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.