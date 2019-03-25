Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя

28 марта около 18.30 на пульт дежурного вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 38-летний мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.