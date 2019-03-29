Происшествия

1,5 тонн польских яблок обнаружили псковские пограничники в московском «Мерседесе»

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России партии плодоовощной продукции без необходимой товарно-сопроводительной документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Долосцы пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль марки «Мерседес» с государственными регистрационными знаками Московской области.

В грузовом отсеке транспортного средства стражи границы обнаружили специально оборудованный тайник, изготовленный путем установки дополнительной стенки из фанеры в передней части прицепа. В данной скрытой полости водитель – гражданин России, осуществлял перевозку на территорию нашей страны более 1,5 тонн яблок польского происхождения.

Вдобавок к факту сокрытия перевозимого груза, необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарный сертификат, подтверждающий его качество и безопасность, водитель предъявить не смог.

Автомобиль с фруктами передан установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения.