Происшествия

В Псковском районе пропала мама с двумя детьми

ОМВД России по Псковскому району устанавливается местоположение гражданки Марины Чупарновой, родившейся 30 ноября 1980 года. 27 марта утром ушла из дома по адресу: деревня Тешково, Псковского района вместе со своими детьми: Анастасией Чупарновой, родившейся 7 мая 2014 года, и Егором Чупарновым, родившимся 10 августа 2015 года. По настоящее время ее местоположение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району.

Приметы Марины Чупарновой: рост 164 сантиметра, полного телосложения, волосы красные. Была одета в красную куртку, без шапки, бурки на меху, при себе имела черную сумку. Дочь худощавого телосложения, волосы светлые, была одета в красную куртку, темные штаны и резиновые сапоги темного цвета. Сын также худощавого телосложения со светлыми волосами, одет в голубую куртку, темные ботинки.

При установлении местонахождения граждан просьба сообщить по телефону: 88112-676-872, 88112-676-844.