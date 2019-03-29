Происшествия

В Себежском районе найдены скелетированные останки человека

Сегодня, 30 марта, в поле вблизи одной из заброшенных деревень в Себежском районе обнаружены скелетированные останки человека. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, следователям удалось установить личность, так как в куртке лежал паспорт.