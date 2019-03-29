Происшествия

38-летний житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково»

Житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково». Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото РЕН ТВ

Смертельный пожар произошел на территории воздушной гавани Петербурга ночью 31 марта. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, огонь охватил будку охранника на одной из парковок. Спасатели прибыли в течение пяти минут, пожар оперативно потушили. Внутри будки нашли тело охранника. По данным «Фонтанки», погиб 38-летний житель Псковской области.

«Причины возгорания устанавливаются. Других пострадавших нет. На работу аэропорта событие не повлияло, аэропорт работает в штатном режиме», - добавили в Пулково.