Происшествия

Великолучанка проведет более двух лет в колонии за угрозу убийством и рукоприкладство

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Приговором Великолукского городского суда гражданка К. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), 3 эпизодов п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в суде установлено, что женщина в период времени с 16 апреля по 23 сентября 2018 года, находясь в состоянии опьянения, которое повлияло на ее поведение, а именно, способствовало снижению контроля за своими поступками, на почве личных неприязненных отношений причинила телесные повреждения гражданину Н. Кроме того, с целью напугать, но, не желая убить, она умышленно высказала в адрес гражданки Р. угрозу убийством, которую последняя восприняла реально, после чего, спустя непродолжительный промежуток времени ей были причинены телесные повреждения обвиняемой.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Псковского городского суда в отношении местной жительницы К. признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.