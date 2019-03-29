Происшествия

В Великих Луках гражданина Узбекистана будут судить за изнасилование

Прокуратура города Великие Луки направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе расследования установлено, что 29 октября прошлого года в ночное время около дома № 15 по улице Зверева в городе Великие Луки 20-летний гражданин Республики Узбекистан с применением насилия и с угрозой применения насилия совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

На протяжении всего предварительного следствия преступник отрицал свою причастность к совершению преступления, однако проведенная по уголовному делу биологическая экспертиза в полном объеме установила обратное и, под натиском неопровержимых улик полностью признал свою вину в совершении преступления, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 132 УК РФ предусматривает единственный вид наказания в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.