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В Великих Луках будут судить мужчину, который натравливал немецкую овчарку на горожан

Прокуратурой города утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя города Великие Луки в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ст.116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений), п.п. «а,в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, при расследовании уголовного дела было установлено, что 19 августа 2018 года в дневное время данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгуливал принадлежащую ему немецкую овчарку без намордника в общественном месте в районе дома №40 по ул. Зверева в Великих Луках. Разозлившись на замечания, сделанные ему возмущенными гражданами, мужчина спустил с поводка собаку и натравил ее на стоявших на автобусной остановке людей, ожидавших общественный транспорт, неоднократно озвучив ей команду: «Фас, взять».

Исполняя команду хозяина, обученная собака бросилась в сторону граждан, стоявших на автобусной остановке, где укусила 7-летнюю девочку, причинив ей физическую боль и телесные повреждения, а также ее 21-летнюю сестру, которой в результате укуса собаки был причинен легкий вред здоровью.

Находящиеся на остановке общественного транспорта люди, испугавшись за свои жизнь и здоровье, отмахивались от собаки различными предметами, после чего, бросив личные вещи на остановке, спрятались в автомобилях, а также забежали в рядом расположенные здания и помещение магазина, расположенного напротив автобусной остановки. Однако пьяный владелец собаки не прекратил после этого свои хулиганские действия, а подошел к входной двери магазина и продолжил натравливать свою собаку на находящихся в магазине за дверью людей, не давая им из него выйти.

Противоправные действия пьяного гражданина были пресечены прибывшим на место нарядом полиции и специалистом – кинологом, применившим в отношении собаки специальные средства для ее усмирения.

Пострадавшим от укусов собаки сестрам была оказана медицинская помощь приехавшими сотрудниками «скорой помощи».

Произошедшее получило широкий общественный резонанс в средствах массовой информации.

Санкцией ч.1 ст.213 УК РФ за совершение данного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 5 лет. Санкциями ст.ст. 115 и 116 УК РФ также предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе и лишение свободы на различные сроки.