Происшествия

Пенсионер доставлен в больницу после пожара на улице Энергетиков в Дно

В 02.38 31 марта произошло возгорание в квартире на улице Энергетиков в городе Дно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 2-комнатной квартире в комнате сгорела кровать, огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра. Хозяин квартиры 1941 года рождения доставлен в районную больницу с отравлением угарным газом. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем.

В 11.53 30 марта сгорел нежилой дом в деревне Морозово Локнянского района. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. По той же причине в 19.18 30 марта в нежилом доме в деревне Гвоздово Великолукского района образовался прогар в кровле.