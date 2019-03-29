Происшествия

Пропавшая женщина с двумя детьми из Псковского района нашлась

В результате предпринятых полицией мер установлено местонахождение находившейся в розыске женщины с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

Как сообщалось ранее, с 27 марта текущего года жительница деревни Тешково Псковского района Марина Чупарнова, 1980 года рождения, утратила связь с родственниками. С ней были двое ее детей – Анастасия Чупарнова, 2014 года рождения, и Егор Чупарнов, 2015 года рождения.

Как выяснилось в ходе проведенных мероприятий, разыскиваемая выезжала в Санкт-Петербург. В настоящее время она находится по месту жительства в Псковском районе.

Полиция выражает благодарность всем гражданам, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Марины Чупарновой.