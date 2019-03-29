Происшествия

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении

31 марта на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 17:00 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины продукты питания и попытался скрыться, не расплатившись за товар, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 33-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.