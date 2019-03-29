Происшествия

10 лет тюрьмы может получить острович за причинение тяжкого вреда здоровью родственнику

Следственным отделом ОМВД России по Островскому району в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года безработный житель одной из деревень Островского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры со своим близким родственником нанес ему два удара колюще-режущим предметом. Тем самым, причинил ему тяжкий вред здоровью. Пострадавшего доставили в больницу, где он находился на лечении более двух недель.

В результате слаженной и целенаправленной работы сотрудников ОМВД России по Островскому району подозреваемого задержали и изобличили в содеянном. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.