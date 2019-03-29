Псковские пограничники задержали более 40 нарушителей за прошедшие выходные

За прошедшие выходные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали более 40 нарушителей правил пограничного режима, которые по результатам административных разбирательств привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 26 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Стоит напомнить жителям и гостям нашего региона, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).
Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.
Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гражданам о том, что перед планированием поездки в пограничную зону необходимо ознакомиться с действующим законодательством в пограничной сфере и строго его соблюдать, убедиться в наличии необходимых для этого документов и не создавать предпосылки к совершению правонарушений.
Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.