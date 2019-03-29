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Происшествия

Пскович пытался скрыться от сотрудников ДПС на велосипеде, но был задержан

01.04.2019 16:24|ПсковКомментариев: 0

В областном центре дорожные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Сегодня в Пскове около 00.40 при несении службы на патрульной автомашине во дворе дома №83 по улице Юбилейной инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову обратили внимание на молодого человека, который ехал на велосипеде. Заметив патрульную автомашину, незнакомец начал увеличивать скорость и попытался скрыться. Потом он бросил велосипед и стал убегать от полицейских.

Инспекторы ДПС, оставив машину, догнали беглеца у дома № 81 по улице Юбилейной и задержали его. Данный гражданин, 1990 года рождения, пояснил, что этот велосипед они с его другом похитили. В ходе проверки по базам оперативного учета выяснилось, что «велогонщик» ранее уже был судим. Его вместе с велосипедом доставили для дальнейшего разбирательства в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову.

Теги: #кража #ГИБДД #ДПС
Источник: Псковская Лента Новостей
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