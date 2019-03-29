Происшествия

9 лет проведет в колонии строгого режима пскович за убийство сожительницы

Собранные следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, установлено, что с 17 по 19 июля 2017 года злоумышленник, выясняя по месту жительства в Пскове старые обиды с 59-летней потерпевшей, схватил нож и ударил ее в грудь. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.