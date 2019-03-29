Происшествия

В Псковской области за сутки сгорело 2 автомобиля

За день в Псковской области сгорело 2 автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Первое обращение о возгорании поступило 1 апреля в 17.31. На улице Индустриальной в Пскове горел гаражный кооператив № 46: сгорел ВАЗ-2109, а у ВАЗ-2112 пламя повредило лакокрасочное покрытие.

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«Горели еще и находящиеся рядом мусор и растительность. Удалось спасти автомобиль. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении рассказали, что 2 апреля в деревне Череха Ядровской волости Псковского района сгорел Ford Focus 2000 года выпуска. Удалось спасти жилой дом. По предварительным данным, причина пожара - поджог. Сообщение о возгорании поступило в 03.46.

Помимо этого, в ведомстве рассказали и о других случаях пожара, произошедших 1 апреля в Псковской области. Так, в 15.45 сотрудники получили сообщение о возгорании 6 сараев на улице Дзержинского в поселке Кунья. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лиц. В 21.24 - о возгорании гаража в Острове, на улице Фестивальной. В управлении отметили, что гараж выгорел по всей площади, а причина, по предварительным данным, - короткое замыкание электропроводки внутри. Удалось спасти жилой дом. А в 22.10 жители деревни Манкошев Луг Плюсского района сообщили о пожаре на улице Луговской. В дымоходе жилого дома загорелась сажа. Предварительная причина - нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.