Происшествия

Пал травы потушен в охранной зоне Полистовского заповедника

В конце прошлой недели госинспекторами Полистовского заповедника было потушено возгорание сухой травы в охранной зоне в Бежаницком районе.

Пал был замечен днем 29 марта в ходе патрулирования. Трава загорелась вне охраняемой территории, однако огонь быстро распространился и затронул охранную зону заповедника в урочище Несвино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, сразу после обнаружения возгорания на место была направлена техника заповедника. Пожар осмотрели с помощью квадрокоптера, и 9 государственных инспекторов незамедлительно приступили к тушению. Возгорание удалось локализовать и потушить в течение часа.

Это первое возгорание на охраняемой территории после схода снега. В ходе тушения была отработана координация действий по тушению пожаров и практические навыки борьбы с огнем. Благодаря слаженным действиям сотрудников заповедника возгорание удалось оперативно потушить.

В Полистовском заповеднике напоминают, что палы сухой травы вредят окружающей среде: в огне гибнут семена трав, насекомые, мелкие зверьки и птичьи гнезда. Кроме того, выжигание сухой растительности запрещено законом (постановление правительства РФ от 10 ноября 2015 года №1213).