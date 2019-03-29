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Островские подростки могут получить 5 лет тюрьмы за воровство велосипедов и мопедов

02.04.2019 13:29|ПсковКомментариев: 0

Следственным отделом ОМВД России по Островскому району в суд направлено уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних местных жителей. Они обвиняются в совершении ряда противоправных деяний, связанных с кражами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном отделе ОМВД России по Островскому району.

В ходе расследования установлено, что в период с мая по декабрь 2018 года группа несовершеннолетних учащихся различных образовательных учреждений Острова, состоявшая из семи человек, по предварительному сговору совершила в городе серию краж велосипедов и мопедов. Краденые двухколесные транспортные средства ими частично разбирались и перекрашивались. Как правило, велосипеды и мопеды похищались из подъездов многоквартирных домов и с прилегающей к ним территории.

В результате слаженной и кропотливой работы сотрудников ОМВД России по Островскому району подозреваемые были задержаны и изобличены в содеянном. Возмещение материального ущерба, причиненного ими, легло на плечи родителей несовершеннолетних. Кроме того, они привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

В ходе расследования уголовного дела установлены все причины и условия, способствовавшие совершению краж чужого имущества. В образовательные учреждения, где учились подростки, направлены соответствующие представления. Добавим, что обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Теги: #кража #островский район #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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