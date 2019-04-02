Происшествия

На офисы микрофинансовых организаций нападал пскович, которому нечем было отдавать кредит

Преступник, совершивший 17 марта разбойное нападение на организацию, выдающую микрозаймы в Пскове, ранее взял кредит, который ему было нечем оплачивать. Поэтому он и решил пойти на преступление. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании 2 апреля начальник УМВД Пскова Сергей Сурин.

По его словам, в марте обстановку с преступностью в областном центре всколыхнуло три разбойных нападения на павильон микрозаймов. Гражданин в маске с угрозой применения ножа завладел денежными средствами. Правоохранителями преступления были раскрыты, это был один и тот же преступник. Он арестован и находится в СИЗО.

«Гражданин взял кредит, отдавать его было нечем, и он решил пойти на преступление», - пояснил Сергей Сурин.