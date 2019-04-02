Происшествия

В Пскове участились квартирные кражи методом подбора ключа

В Пскове участились квартирные кражи методом подбора ключа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании 2 апреля начальник УМВД Пскова Сергей Сурин.

По его словам, в марте в Пскове произошло 167 преступлений (в прошлом году 121). В основном это кражи - 63, при этом участились квартирные кражи путем подбора ключа.

31 преступление, зарегистрированное в марте, касалось незаконного хранения и сбыта наркотиков. В основном «орудуют» «закладчики». Полицией усилена профилактическая работа среди молодежи по поводу тяжести наказания за данный вид преступления - от 10 до 20 лет лишения свободы.