Происшествия

В Петербурге ребенок отделался царапиной, упав с 9-го этажа

В Петербурге ребенок отделался царапиной, упав с 9-го этажа. Об этом пишет «Петербургский дневник».

В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органах разбираются в обстоятельствах падения с высоты девятого этажа 7-летнего ребенка. Чудесным образом мальчик не получил серьезных травм, а отделался лишь царапиной на руке.



Полицию к дому №16 по 2-му Муринскому проспекту ближе к девяти часам утра вызвал один из местных жителей. По указанному адресу прибыли правоохранители, которые и обнаружили раздетого ребенка и отправились общаться с его 32-летней матерью. Семья проживает на 9-м этаже указанного дома, пишет «Фонтанка».



Выяснилось, что петербурженка повела младшую дочь в детский сад, вернулась в квартиру через полчаса и не смогла найти сына. Как оказалось, мальчику захотелось увидеть, как мама ведет сестру в сад, он открыл балкон, перегнулся через перила, а затем сорвался и упал в кусты. Тут то его и заметил прохожий, позвонивший в полицию.

После падения мальчик самостоятельно встал и отправился домой. Он даже не плакал, а в этом время бедная женщина по третьему кругу переворачивала всю квартиру в поисках сына. После «воссоединения» семьи на место происшествия прибыла скорая, врачи диагностировали лишь царапины на руках мальчика, впрочем, пострадавшего все же отвезли на осмотр в больницу.



Женщину теперь ждет административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей».