Происшествия

В Пскове нашли мошенника, незаконно оформившего два кредита

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Республики Украины 1989 года рождения, который совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В ходе дознания установлено, что в апреле 2017 года данный мужчина, не имеющий постоянного места работы, находясь в магазине «ДНС-Тверь», расположенном в Пскове по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 10, сообщив кредитному консультанту ПАО «Почта Банк» заведомо ложные данные о месте работы, месте жительства, заработной плате, оформил два кредитных договора на общую сумму более 75 тысяч рублей. После оформления кредитов вышеуказанный мужчина скрылся, денежные средства в счет погашения задолженности ни разу не заплатил. В 2018 году после возбуждения уголовного дела подозреваемый был объявлен в розыск, в конце февраля 2019 года его местонахождение было установлено.

Санкция ч.1 ст.159.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.