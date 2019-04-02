Происшествия

В Пскове пойман «магазинный вор»

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца города Порхова 1965 года рождения, который совершил мелкое хищение чужого имущества, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установлено, что в период времени с 3 до 16 февраля уроженец Порхова 6 раз наведывался в магазин «Дикси» на Рижском проспекте, откуда совершал мелкое хищение продуктов питания и кофе. При этом 16 февраля он 3 раза в течение дня посетил один и тот же магазин, пока не был пойман с целым пакетом продуктов.

Предусмотренное максимальное наказание - лишение свободы сроком до 1 года.