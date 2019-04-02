Происшествия

Псковичка, похитившая телефон у ребенка, может сесть на 2 года

Прокурором города Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении псковички, которая совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установлено, что 9 декабря 2018 года во время детского концерта в БКЗ «Филармония» жительница Пскова, совершила хищение мобильного телефона марки Samsung, стоимостью 5 000 рублей, находящегося в пользовании у девочки 2005 года рождения. Псковичка 1986 года рождения, похитившая мобильный телефон, оставила его себе в пользование. В ходе проведенного дознания мобильный телефон был изъят.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.