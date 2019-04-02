Происшествия

Псковские пограничники задержали грузовик с партией лома черных металлов без документов

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали партию груза при попытке его ввоза на территорию России в нарушение установленных норм и правил.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в районе населенного пункта Лобок, где пограничники остановили для проверки документов грузовой автомобиль МАЗ под управлением гражданина сопредельного государства 1973 года рождения. В прицепе транспортного средства иностранец пытался ввезти в Россию порядка 20 тонн лома черных металлов.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у водителя отсутствовали. Пояснить его происхождение мужчина также не смог, но признался, что рассчитывал с продажи металла получить материальную выгоду. По предварительной оценке его стоимость составила более 250 тысяч рублей.

Задержанный автомобиль вместе с грузом был передан установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия решения по данному факту.