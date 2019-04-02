Происшествия

По вине неустановленного лица в Великих Луках сгорел «Рено»

В 15.16 2 апреля поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Узловой в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица сгорел автомобиль «Рено Логан» 2008 года выпуска.

Возгорание в еще одном автомобиле произошло в 19.43 2 апреля в деревне Тайлово Печорского района. В автомашине «Ауди 100» 1989 года выпуска огнем поврежден багажник. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

В 18.05 2 апреля в гараже в деревне Рыжково Великолукского района образовался прогар в стене на площади 6 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.