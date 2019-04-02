Происшествия

Уже 350 случаев палов травы зафиксировано в Псковской области

В Псковской области за 2 апреля произошло 43 пала травы на площади 39 гектара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

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«С начала пожароопасного периода было зафиксировано 350 случаев палов травы на площади 239 гектаров», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что 2 апреля ликвидирован лесной пожар в трех километрах от деревни Дедино Себежского района. Выгорел участок леса на площади 0,1 га.

В связи с данными случаями и во избежание новых опасных ситуаций Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем гражданам: соблюдайте меры пожарной безопасности! Помните, что в населённых пунктах запрещается сжигание сухой травянистой растительности и разведение костров ближе 50 метров от строений.

Обращаем ваше внимание: на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды не следует разводить костры, проводить пожароопасные работы на определенных участках. Недопустимо бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них уполномоченные органы государственной власти или органы местного самоуправления; принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; оказывать посильное содействие органам власти при тушении лесных пожаров.

Соблюдение элементарных мер предосторожности и ответственное отношение к пожарной безопасности людей и живой природы поможет избежать возникновения опасных ситуаций, нанесения значительного материального ущерба, урона окружающей среде, а также человеческих жертв.